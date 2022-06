C'est dans sa permanence située à Sainte-Suzanne, que la candidate du parti communiste réunionnais (PCR) énonce son programme pour les législatives. Nadine Gironcel-Damour est candidate dans la 6ème circonscription de La Réunion. Ce que la candidate souhaite avant tout, c'est mettre en avant un projet faire et pour les Réunionnais.es (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Militante depuis l'âge de 18 ans et conseillère municipale, Nadine Gironcel-Damour a décidé de se lancer dans la course aux législatives de son plein gré. "C'est un choix mûrement réfléchi après un travail militant", dit-elle. Pour cette mère de deux enfants, "ce combat est un combat que je veux mener". "Je connais les difficultés des familles réunionnaises", ajoute la candidate du PCR. Fonctionnaire territoriale, elle "croit en ce projet fait par et pour les réunionnais". Nadine Gironcel-Damour ne se lance pas seule dans cette bataille. Elle sera accompagnée de son suppléant, Aldo Hivanhoé. "Il a des valeurs similaires aux miennes et celles du parti communiste ancrées en lui", dit-elle.

- Le pouvoir d'achat, son cheval de bataille -

La première chose que fera la candidate si elle est élue à l'Assemblée nationale, c'est de se battre pour le pouvoir d'achat. "Nous devons travailler à la revalorisation des salaires, aux revalorisations des pensions de retraite." Pour Nadine Gironcel-Damour, "il est inconcevable que nous ayons des salaires minimums qui ne nous laissent pas vivre dignement". Elle ajoute même, "la vie chère à La Réunion, elle l'est pour tout le monde".

Dans le programme du PCR, deux idées sont mises en avant : un service public d'aide à la personne et un service public de l'environnement. "À La Réunion il y a des besoins en garderie, en périscolaire. Des corps de métiers qui peuvent être créés", explique Nadine Gironcel-Damour. "Il faut aussi penser aux gramounes et privilégier le fait de les garder le plus longtemps possible chez elle", souligne la candidate. Concernant l'environnement, "La Réunion a une biodiversité reconnue", clame la candidate communiste. "Il faut jardiner nos forêts et donc créer des emplois pour la préservation de notre patrimoine, dit-elle.

- Logement, énergie et éducation au coeur de ses préoccupations -

Parmi les autres propositions de la candidate pour La Réunion, le logement, la transition énergétique et l'éducation. Concernant le logement, "il faut un plan pluriannuel de l'habitat pour La Réunion", explique Nadine Gironcel-Damour. Pour la transition énergétique, la fonctionnaire territoriale prend l'exemple de Sainte-Suzanne. "C'est une ville à énergie positive (photovoltaïque, éolien, biomasse) qui produit de l'énergie pour l'équivalent de 35.000 habitants." L'éducation fait également partie de son programme. "Il faut donner un sens à l'éducation populaire." "On peut trouver la méthode pour éradiquer l'illettrisme en travaillant sur la base du bilinguisme", assure Nadine Gironcel-Damour. Elle conclut en ajoutant, "il faut redorer l'image des Réunionnais.es et cela passe par une éducation et une relation à la citoyenneté réunionnaise".

Ce que promet en tout cas Nadine Gironcel-Damour, si elle est élue députée, c'est de "rester proche de la population". "Il faut éviter de rester enfermé dans la quotidienneté de ce que propose la fonction de député." La candidate souhaite "avoir des permanences ouvertes et des moyens de pouvoir rencontrer la population", de sorte d'avoir "un contact régulier pour que le projet reste réunionnais".

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]