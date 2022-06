Candidate du rassemblement des forces de progrès (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, appelée Nupes), la députée sortante Karine Lebon se présente pour un second mandat, sur la 2ème circonscription. Soutenue par Jean-Luc Mélenchon sur le plan national et Huguette Bello sur le plan local, elle défend un programme de gauche bâti sur l'augmentation des salaires, la lutte contre la précarité et la défense de l'environnement. Avec ce "plan Robin des bois" qui vise à taxer les plus riches et lutter contre l'évasion fiscale, Karine Lebon se dit "prête à faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale", elle qui a passé son premier (court) mandat dans l'opposition. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Elle n'a passé qu'un an et demi sur les bancs de l'Assemblée nationale et compte bien y rester : Karine Lebon (PLR et désormais Nupes) est candidate à sa réélection sur la 2ème circonscription. En 2020, elle avait en effet relayé Huguette Bello, élue maire de Saint-Paul avant de prendre la tête de la Région. Son premier mandat fut donc particulièrement court.

"Ma candidature s'inscrit clairement dans une continuité. Un an et demi, c'est suffisant pour initier des projets, mais c'est peu pour mener à bien des propositions de loi. J'en ai déposé quatre en un an et demi, mais je n'ai pas eu l'opportunité de les faire voter. J'ai à mon actif cinq rapports parlementaires que je voudrais aussi traduire en proposition de loi. La tâche est immense" estime Karine Lebon.

- "Un plan Robin des bois" -

Sa préoccupation principale, "c'est le pouvoir d'achat des Réunionnaises et Réunionnais" affirme-t-elle. "Notre programme essaie d'y répondre par toutes les facettes possibles. Par exemple, nous souhaitons un Smic revalorisé à 1.500 euros, une revalorisation des retraites, à 60 ans et pas 65. Et pour les carrières incomplètes, une retraite qui ne passe pas en-dessous du seuil de pauvreté soit 1.102 euros" liste-t-elle alors. "Les Réunionnais ont les pensions les plus faibles de France, il est hors de question que cela continue comme ça."

La lutte contre la précarité passe aussi par la défense des jeunes pour la candidate. "Nous proposons un revenu minimal pour les jeunes, fixé à 1.063 euros, pour qu'ils puissent être payés à étudier. Ça changera beaucoup les choses, ça permettra un ascenseur social, qui est actuellement en panne" explique Karine Lebon.

Des mesures nobles mais difficilement réalisables sur le plan économique, répondront les détracteurs. "C'est vrai que ça a l'air utopique, mais on a appelé ça le "plan Robin des bois" : taxer les plus riches pour donner aux pauvres. L'évasion fiscale coûte à la France chaque année 100 milliards d'euros" rappelle la candidate, pour qui le programme de la Nupes se tient. "160 économistes ont travaillé dessus, les mesures sont chiffrées. Tous conviennent que ce programme est applicable, y compris le président du Medef d'ailleurs !"

- Planification écologique, règle verte et métiers de l'environnement -

Parmi les autres axes forts de sa candidature : "l'Etat-employeur en dernier recours pour lutter contre le chômage, le blocage des prix et des loyers…" mais aussi et surtout la défense de la planète. L'environnement était d'ailleurs un angle mis en avance par Jean-Luc Mélenchon lors de sa candidature à l'élection présidentielle. "La planification écologique je crois que c'est très important" reconnaît Karine Lebon. "La règle verte c'est aussi quelque chose auquel nous tenons, c'est-à-dire ne pas demander à la nature plus qu'elle ne peut renouveler en un temps raisonnable. A nous de définir ce temps raisonnable."

A La Réunion notamment, la candidate souhaite voir les mobilités douces se développer, mais aussi voir émerger de nouveaux métiers dédiés dans ce secteur de l'environnement. "Ce sont des métiers porteurs, qui vont nous aider à protéger notre biodiversité. Nous avons trois ans pour renverser la tendance. Il n'y a pas de temps à perdre."

- "Pas une béni oui oui du pouvoir" -

Les candidats de la Nupes sont souvent accusés de suivre Jean-Luc Mélenchon sans savoir s'en détacher. Karine Lebon soutient qu'elle défend au contraire un programme pour les Réunionnais, et que l'alliance politique qu'elle rejoint a bien conscience des spécificités ultramarines. "Le programme de 'l'Avenir en commun' avait un livret Outre-mer, fait par des Réunionnais. Jean-Luc Mélenchon l'a dit depuis le début : il va falloir donner beaucoup plus d'autonomie et d'adaptation dans les textes de loi aux territoires des Outre-mer. Nos réalités ne sont pas les mêmes que dans l'Hexagone !"

De son côté, la candidate a pour ambition de "renforcer la loi Bareigts, des centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM, ndlr), qui permet à nos fonctionnaires péi de rentrer à La Réunion. Aujourd'hui cette loi est à mon sens trop large, il faudra la rendre plus restrictive pour protéger nos Réunionnais et accélérer leur mutation" estime Karine Lebon. Elle se félicite d'ailleurs d'avoir "réussi à obtenir le recrutement des professionnels de l'éducation qui étaient sur liste complémentaire et qui n'avaient pas été appelés au profit des contractuels. Nou la batay, nou la gagné !"

Elle assure donc à travers ces projets ne pas être "une béni oui oui du pouvoir, que ce soit Mélenchon ou un autre Premier ministre" si le nouveau gouvernement est de gauche. "J'ai à cœur les intérêts de mon île."

- L'ambition de la majorité -

Selon les derniers sondages, la Nupes qui rassemble LFI, EELV, le PCF, le PS et Générations est au coude à coude avec Ensemble (majorité présidentielle issue de l'alliance entre Renaissance ex-LREM, le Modem, Agir et Horizon). L'hypothèse d'une cohabitation se renforce donc, avec la mise en place d'un hypothétique gouvernement de gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.

Pas directement concernés par ces alliances à gauche, les Outre-mer n'ont pas nécessairement suivi la tendance. Pour Karine Lebon, l'union des gauches est pourtant nécessaire. "Souvent on nous reproche de ne pas faire d'unions et en France on nous dit : vous avez la gauche la plus bête du monde. Je crois que nous avons prouvé par le passé que lorsque nous sommes unis, nous gagnons."

Aujourd'hui, elle se dit "prête à faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale". "Quand j'ai été élue en 2020, je savais que c'était pour être dans l'opposition. D'ailleurs j'ai fait partie du plus petit groupe de l'Assemblée nationale, nous étions 15 députés sur 577. C'est peu pour faire avancer les projets. Là, la situation est différente. Nous pouvons avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, et donc un gouvernement de gauche."





