Alexis Chaussalet se lance à l'assaut des élections législatives 2022 sur la 3ème circonscription. Le programme qu'il porte tourne autour de l'autonomie alimentaire et de l'urgence sociale. Selon celui qui se présente comme candidat de l'union des gauches, il est nécessaire d'accentuer l'esprit de proximité avec la population. A ses côtés en tant que suppléante : Nadine Marée. (Photo : DR)

Alexis Chaussalet, Tamponnais d’origine et gérant de table et chambre d’hôtes, décide cette année de se porter candidat pour devenir le nouveau député de la 3ème circonscription. Cette dernière englobe Cilaos, l’Entre-Deux, Le Tampon et une partie de Saint-Louis. Le programme qu’il porte s’inscrit dans la continuité de celui de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) et du programme de l’ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).

S’il se présente sur cette circonscription c’est non seulement parce qu'il est originaire de cette partie de l’île mais aussi parce qu'il estime que c’est l'un des territoires agricoles les plus riches et les plus importants de La Réunion. Deux thèmes forts sont mis en avant à travers sa campagne pour les élections législatives : l’urgence sociale et l’autonomie alimentaire. Du haut de ses 29 ans, Alexis Chaussalet estime "qu'il y a une situation d'urgence et qu'il faut changer radicalement les choses".

• Urgence sociale

Sur l’urgence sociale, "il faut s’engager rapidement car cela impacte des milliers de familles réunionnaises", affirme le candidat. Plusieurs indicateurs illustrent cette situation. Selon l’Insee, 39,2% de la population de la 3ème circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Au vu de ces chiffres et une situation qui s'aggrave après le passage de la crise sanitaire notamment, Alexis Chaussalet pointe du doigt une situation critique. "Il y a des familles dans des cas d’extrême pauvreté et il faut donc pouvoir défendre cette population vulnérable."

S’il est élu en tant que député, il compte voter en faveur de l’augmentation du RSA, pour améliorer nettement le niveau de vie de la population. "On sait que si on arrive à atteindre la majorité à l’Assemblée nationale aux législatives, on pourra faire passer par décret l’augmentation du Smic, du RSA et faire un blocage des prix sur les produits de première nécessité" explique le candidat.

• Autonomie alimentaire

Autre volet important de son programme : l’autonomie alimentaire. Comme il l’explique, "nous dépendons beaucoup de l’importation, pour des produits comme l’huile de tournesol par exemple" note-t-il, faisant allusion à la guerre en Ukraine qui met en avant la difficulté en approvisionnement de certaines denrées.

Pour lui et pour les autres candidats de l’union de la gauche à La Réunion, il serait donc judicieux d' accroître la production locale. Il compte donc faire passer un grand plan sur l’autonomie alimentaire.

Alexis Chaussalet souhaite également encourager la transition agricole via le développement de nouvelles cultures sur les terres. L’autonomie alimentaire passe également selon lui par la "fin du monopole des industriels" à La Réunion. Il faut donc "augmenter non seulement les moyens pour la diversification des plantations agricoles, mais aussi les moyens pour l’agriculture biologique. Il faut permettre le développement des circuits courts. Ces mesures sont concrètes et adaptées à la situation de notre territoire".

Suite à ses rencontres avec les habitants sur le terrain, le candidat constate une déconnexion entre les élus et les citoyens. "C’est la conséquence d'une politique irresponsable depuis plusieurs années. Si nous sommes élus, nous reviendrons chaque année dans chaque ville de la circonscription pour rendre compte de l’ensemble des sujets que les habitants souhaitent que les députés abordent lors des séances à l’hémicycle", poursuit le candidat.

