Le premier tour des élections législatives se tenait dimanche 12 juin 2022. Sept duels ont été retenus pour le second tour, prévu dimanche 19 juin, pour les sept circonscriptions que compte l'île. Au lendemain du scrutin, voici les différentes réactions à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Ruth Dijoux, candidate aux Législatives de la 4 ème circonscription.

"A l’issue de ce 1 er Tour, je tiens à remercier toute mon équipe et ma suppléante Stéphie Etheve, pour leur investissement tout au long de cette très courte campagne et surtout tous ceux qui m’ont fait confiance. Un grand Merci !

Encore une fois, cette campagne a été l’occasion de constater que les pressions sur de nombreux électeurs qui vivent dans la peur, persistent, ce qui fragilise l’expression démocratique.

Face à 2 candidats qui bénéficient de grosses machines municipales et de moyens indécents, cette logique l’a encore emporté. Le fort taux d’abstention est un désaveu des élus en place et de leurs méthodes, qui démobilisent de plus en plus de citoyens.

Ce résultat est un marqueur d’éveil de la conscience citoyenne qui s’affranchit de ces schémas répétitifs et me conforte dans l’idée que ce n’est que le début d’un travail en faveur d’une démocratie plus vivante et d’un projet qui répond davantage aux besoins réunionnais.

Le sens de ma candidature était de proposer une alternative face aux candidats soucieux de leurs intérêts personnels et de leur positionnement sur un échiquier politique. Malgré ce fort taux d’abstention, mes propositions ont fait écho.

Pour ce 2d tour, beaucoup s’interrogent sur d’éventuelles consignes de vote de ma part. D’un côté, le 1 er tour des élections ne peut être une primaire lorsque les militants ne sont pas concertés en amont d’une candidature. On ne peut donc pas s’attendre pour le 2d tour, à se réclamer des règles de jeux que la gauche qui n’a pas respectées.

D’un autre côté, l’étiquette affichée des républicains, dissimule à peine l’appartenance à la majorité présidentielle. Ma candidature est indépendante, le temps des consignes de votes est révolu. Les électeurs ont suffisamment de discernement pour un libre choix pour ce 2d tour."

• Farid Mangrolia, candidat aux Législatives dans la 1ère circonscription.

"Je remercie l’ensemble des électeurs et nos militants, sympathisants qui nous ont fait confiance lors de ce premier tour des élections législatives de Saint-Denis. Avec Priyamvada Catapoule ma suppléante, nous sommes venus à votre rencontre pour défendre un projet tourné vers le vivre ensemble et la hausse du pouvoir d’achat.

Nous terminons cette élection avec une belle performance malgré le contexte difficile de défiance vis-à-vis des politiques de manière générale. Le combat pour Saint-Denis continue ! Le parti Tous Dionysiens confirme sa progression sur le chef-lieu en récoltant 1353 voix et 5,85% des suffrages exprimés soit le double de 2017 avec une participation nettement moins importante en 2022 (29,05 % contre 36 % en 2017)

Nous confirmons également notre ancrage sur le canton 10 où nous faisons de très bon scores dans plusieurs bureaux de vote. Ensemble, continuons à oeuvrer pour un Saint-Denis qui donne sa chance à tous ! Nous sommes Tous Dionysiens !"

• Joé Bédier, Maire de Saint-André et Président de l’UDSA (Union démocratique pour Saint-André)

'Je suis très satisfait des résultats du premier tour des élections législatives sur la commune de Saint-André. Ils sont particulièrement positifs et encourageants avant d’aborder le second tour. J’ai soutenu Jean-Hugues Ratenon dans la 5ème circonscription et Frédéric Maillot dans la 6ème circonscription et tous les deux sont arrivés en tête au premier tour.

Les électeurs de Saint-André ont choisi de voter pour les candidats qui portent des valeurs progressistes et qui font partie de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES). Jean-Hugues Ratenon est un homme de principe et de proximité qui saura faire entendre la voix des réunionnais et les messages importants sur les bancs de l’Assemblée Nationale. Il en est de même pour Frédéric Maillot qui représente fièrement notre jeunesse d’expérience et qui saura faire résonner la voix des réunionnais au Parlement.

Au niveau national, le parti NUPES a réussi une percée importante et elle est en très bonne position pour obtenir un régime de cohabitation. Cette situation sera très favorable pour Jean-Hugues Ratenon et Frédéric Maillot qui siègeront tous les deux au sein du groupe de la majorité de gauche, pour faire valoir une politique sociale en faveur de la protection des plus précaires et du développement de notre territoire.



Les électeurs de Saint-André se sont mobilisés pour les candidats du progrès et ont mis Jean-Hugues Ratenon ainsi que Frédéric Maillot en première position. Plus de 5000 voix séparent Jean-Hugues Ratenon (9344 voix) de son premier adversaire. Frédéric Maillot a réussi quant à lui a comptabilisé plus de 5400 voix. Je ne peux être que satisfait de ces résultats pour Saint-André.



Le 19 juin prochain, nous avons l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire pour notre territoire. Le régime de cohabitation est une opportunité de mieux nous faire entendre au sein de l’Assemblée Nationale, de faire valoir nos spécificités et nos atouts. Mobilisons-nous pour faire élire nos camarades Jean Hugues Ratenon et Frédéric Maillot ce dimanche.



Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Il s’agit d’un jour spécial, le jour de la fête des pères, vous serez sans doute mobilisé, mais il faut se garder un moment pour exercer notre droit de vote, notre devoir citoyen.

La mobilisation des électeurs Saint-Andréens est incontournable le 19 juin prochain, il faut voter et faire voter Jean-Hugues Ratenon et Frédéric Maillot respectivement dans la 5ème et la 6ème circonscription.'