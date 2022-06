"Nouveau record d'abstention" : cette annonce revient à chaque élection, et devient un triste marronnier dans le paysage médiatique. A La Réunion, plus de 71% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, soit près d'une personne sur quatre. Les duels choisis pour s'affronter lors du second tour sont donc loin de représenter l'ensemble de la population. Un score qui confirme le désamour des habitants pour la politique, et dont les élus semblent bien peu se préoccuper. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Choc ce dimanche soir à l'annonce du fort taux d'abstention à l'issue du premier tour des législatives. En France le record est battu et culmine à 52,3%. A La Réunion il est de… 71,51%. Plus de sept personnes sur dix n'ont pas voté, presque un Réunionnais sur quatre.

En 2017 déjà, nous parlions, surpris, d'une abstention "record" sur l'île avec 65,31% électeurs ne s'étant pas rendus aux urnes. Ce taux est maintenant dépassé de très loin.

Pendant combien d'années encore parlerons-nous de nouveaux records ? Quand seul un électeur sur dix ira voter, comment réagirons-nous ?

- De la responsabilité des politiques -

Sur les plateaux télé c'est donc le regard dur, l'expression grave et sur un ton solennel que les candidats ou soutiens de candidats ont toutes et tous tenu à dire leur désolation en constatant ce score. Pour les anti-Macron, c'est une réaction de colère, à l'encontre du gouvernement. Très vite, certains n'hésitent pas à s'en saisir pour préparer la campagne du second tour.

Mais au-delà des récupérations politiques, force est de constater que les gens n'ont plus envie de voter, et encore moins pour leurs députés. C'est une révolte silencieuse, qui ne se fait pas dans la rue, mais au contraire en restant chez soi. "Déferlez dans les bureaux de vote" a demandé Jean-Luc Mélenchon pour le second tour prévu dimanche. Plutôt qu'un déferlement, c'est en refusant de bouger que les Français ont exprimé leur mécontentement.

Pourtant aucun élu ne semble véritablement vouloir prendre le problème à bras le corps. Chacun y va de son analyse et les experts se succèdent sur les plateaux mais malgré la répétition de ce triste ballet tous les cinq ans, rien ne change.

- Dur de choisir -

Certains électeurs ont pointé du doigt un choix difficile à faire dans l'isoloir, face à la multitude des candidatures. A La Réunion, l'alliance des gauches n'a pas très bien fonctionné. Libre de procéder comme ils voulaient, les territoires ultramarins n'ont pas nécessairement suivi l'élan impulsé au national avec la création de la Nupes. Quelle que soit la couleur politique finalement, chacun a tenu à se maintenir. En tout ce sont 92 candidates et candidats qui se sont présentés sur l'île, sur nos sept circonscriptions.

C'est la beauté de la démocratie diront certains (surtout les candidats). Mais face à une quinzaine de bulletins, les électeurs n'ont pas toujours su qui choisir. Et ont donc préféré s'abstenir.

Il en va aussi de la cohérence stratégique : lorsque l'on défend un renouvellement de l'Assemblée nationale, il faut s'en donner les moyens. Quitte à accepter de se mettre en retrait pour donner plus de force et de poids à des programmes similaires. En somme, oublier les batailles d'egos pour se concentrer sur les idées.

- Une leçon (peut-être) -

Quoi qu'il en soit, cette élection est une leçon. Moins connus (et peut-être moins médiatisés ?) que les candidats de la présidentielle, ou même des municipales, les prétendants de l'hémicycle n'ont pas attiré les électeurs dans les bureaux de vote. Boudés, nos futurs hypothétiques députés ont été départagés lors du premier tour par un quart de la population réunionnaise. C'est loin, très loin, d'être représentatif.

Il faudra faire avec cependant et les tendances s'annoncent semblables pour le second tour. Pourtant ce sont bien les députés qui votent nos lois et l'enjeu cette année est plus que jamais crucial alors que la majorité présentielle est mise en difficulté par la gauche. Au coude à coude, la Nupes et Ensemble sont dans un mouchoir de poche.

La présence ou non des électeurs dans les bureaux de vote peut donc faire basculer l'hémicycle d'une couleur à une autre. Notre mobilisation le 19 juin est capitale et il en va de nos lois, notre avenir, notre pays. Et c'est cela, et rien d'autre, que chacun devrait mettre en avant.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]