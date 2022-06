Six candidats sont rassemblés ce mercredi autour de Huguette Bello, présidente de Région et du PLR. Ils représentent l'union des gauches, incarnée au national par la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) menée par Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci vise la majorité à l'Assemblée nationale, permettant l'instauration d'une cohabitation au sein de laquelle il brigue le poste de Premier ministre.

Dans cette optique, sont candidats à La Réunion pour le second tour :

- Philippe Naillet (1ère circonscription) : il fera face à Jean-Jacques Morel

- Karine Lebon (2ème circonscription) : elle fera face à Audrey Fontaine

- Emeline K/Bidi (4ème circonscription) : elle fera face au député sortant David Lorion

- Jean-Hugues Ratenon (5ème circonscription) : il fera face à Ridwane Issa

- Frédéric Maillot (6ème circonscription) : il fera face à Alexandre Laï Kane Cheong

- Perceval Gaillard (7ème circonscription) : il fera face à Thierry Robert

Tous les six font le point ce mercredi sur leur stratégie commune et l'enjeu de ce scrutin.

- Alexis Chaussalet demande un recomptage des voix -

Sur la 3ème circonscription, le candidat de l'union des gauches Alexis Chaussalet n'est pas parvenu à se hisser jusqu'au second tour. Patrice Thien-Ah-Koon, fils d’André Thien-Ah-Koon, se qualifie avec 21,68% des voix. Il retrouvera sur sa route une autre candidature de droite, celle de la députée sortante Nathalie Bassire (16,74%) qui réussit l’exploit de se hisser sans le soutien des Républicains.

Alexis Chaussalet, lui, échoue donc de justesse avec 16,57% des voix. Le candidat a demandé un recomptage des voix, estimant alors que l'écart est donc faible avec la députée sortante.

- Enjeux sur les six autres circonscriptions -

Dans la 1er circonscription, Philippe Naillet termine largement en tête de ce 1er tour avec 33,47% des voix. Pour le député sortant, c’est un résultat rassurant alors que la dynamique des présidentielles était plutôt favorable à la droite. La tâche s’annonce difficile pour l’avocat dionysien. D’abord, compte tenu de l’écart avec le député sortant. D’autre part, il n’est pas certain que la droite dionysienne joue le jeu du soutien plein et entier à Jean-Jacques Morel, celui là même que les Républicains ont tenté d’éliminer dans le cadre de ce scrutin.

Dans la 2ème circonscription, on assistera au même duel de femmes que lors des élections partielles en 2020. Karine Lebon, députée sortante, s’est qualifiée largement avec 42,89% des voix. Elle affrontera au second tour la candidate du centre-droit et principale opposante à la municipalité saint-pouloise, Audrey Fontaine qui se qualifie de justesse avec 13,11% des voix, malgré le soutien des Républicains et de la République en Marche. Pour rappel en 2020, lors des législatives partielles, elle avait été largement battue par Karine Lebon qui avait recueilli 72% des voix.



Dans la 4ème circonscription, David Lorion, le député sortant, s’est qualifié pour le second tour avec 32,48% des voix, mais il aborde ce second tour en ballotage défavorable. En effet, c’est Emeline K/Bidi qui termine en tête de ce premier tour avec 36,11% des voix. Cette dernière, soutenue par Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, a fait le plein sur cette commune (63%).



Dans la 5ème circonscription, le candidat sortant LFI Jean-Hugues Ratenon s’est logiquement qualifié pour le second tour avec 36,38% des voix. Sa qualification n’est pas vraiment une surprise et il aborde ce second tour avec une large avance vis-à-vis de ses poursuivants. Son opposant sera finalement Ridwane Issa (Banian) qui a recueilli 16,69% des voix, devant Stéphane Fouassin (14,62% des voix) soutenu par les Républicains, et Laurent Virapoullé (13,34% des voix) investi par la République en Marche.



Dans la 6ème circonscription, les électeurs devront départager Frédéric Maillot, soutenu par la Nupes et ancien membre du parti Croise et Oser (23,88% des voix) et Alexandre Laï Kan Cheong, l’actuel leader du parti Croire et Oser (16,99% des voix). Les deux "frères ennemis" se retrouveront donc pour un duel au sommet et totalement indécis dans le cadre de ce second tour. La députée sortante Nadia Ramassamy n'est pas parvenue à se qualifier.

Dans la 7ème circonscription, les résultats du premier tour ont été marqués par le retour en triomphe de Thierry Robert puisque l’ancien député-maire est arrivé en tête de ce scrutin avec 24,53% des voix. Il retrouvera donc sur son chemin Perceval Gaillard, le candidat de l'union des gauches, qui parvient à se hisser au second tour avec 20,82% des voix.

Lire aussi - Législatives : carton plein pour l'union des gauches, le parti présidentiel en déroute

www.ipreunion.com / [email protected]