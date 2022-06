Bruno Domen appelle à voter pour Perceval Gaillard, candidat de la Nupes, et donc contre Thierry Robert, candidat sans étiquette. Le maire de Saint-Leu a annoncé sa décision ce mercredi matin 15 juin 2022. "Il est essentiel de faire barrage à un candidat qui a été destitué de ses fonctions" écrit-il en faisant allusion à la décision d'inéligibilité pour trois ans. Cette sanction avait été prononcée à l'encontre de Thierry Robert en 2018 pour manquement à ses obligations fiscales. "Jai pris la décision, d'apporter mon soutien au candidat, seul candidat qui n'est pas Macroncompatible et est soutenu par les Macronistes Réunionnais. J'appelle la population de Saint-Leu de la 7éme circonscription à voter et à faire voter pour Perceval Gaillard Gaillard" dit encore BrunoDomen dont jous publions l'intégralié du communiqué ci-dessous

"Chèr(e)s ami(e)s, je tiens à remercier les 4376 élécteurs de la 7éme circonscription et plus particulièrement, les Saint- Leusiennes et les Saint-Leusiens, qui ont fait le choix de la nouvelle génération ce dimanche 12 juin 2022.

Au 1er tour des élections législatives nous avons donné notre soutien à Johan Guillou et à sa suppléante Kelly Bima, candidats sans étiquette. Nous voulons tout d'abord, les féliciter pour leur engagement qui les place en 3eme position de ce scrutin, même si les résultats obtenus ne leur ont pas permis de se qualifier pour le 2nd tour.

Nous mesurons l'espoir que ces 13 % d'électeurs ont placé en cette candidature et nous continuerons le combat. Je veux évidemment avoir une pensée amicale et affectueuse pour mes amies Juliana M'Doihoma, Eglantine Victorine et Sandrine Lambert-Mareuil , qui ont participé avec dynamisme et conviction, à cette campagne électorale.

Dimanche 19 juin 2022, lors du second tour, je me refuse de voir le score actuel. Il est essentiel de faire barrage à un candidat qui a été destitué de ses fonctions, qui ne se cache pas de se servir des élections législatives comme marche pied vers les municipales, car quand on a un mandat on s'y attache pleinement.

Aussi, j'ai pris la décision, d'apporter mon soutien au candidat, seul candidat qui n'est pas Macroncompatible et est soutenu par les Macronistes Réunionnais. J'appelle la population de Saint-Leu de la 7éme circonscription à voter et à faire voter pour Perceval Gaillard".