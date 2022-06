Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, annonce ce mercredi 15 juin 2022 porter plainte pour diffamation contre David Lorion, candidat aux législatives dans la 4ème circonscription. Ce dernier, suite à l'annonce des résultats du premier tour des élections a, "laisssé planer le doute sur la sincérité des résultats sur Saint-Joseph qui a placé ce dimanche Emeline K'Bidi en tête avec plus de 5 000 voix d'avance".

"Il est consternant et honteux de voir derrière quels arguments se réfugie le député sortant pour justifier son score sur Saint-Joseph, lui qui a été un député fantôme durant toute sa mandature. C’est également un manque flagrant de respect envers toutes les électrices et tous électeurs Saint-Josephois.e.s qui se sont rendus aux urnes ce dimanche, faisant de Saint-Joseph une des communes ayant le plus voté dans un océan d’abstention" avait réagit Patrick Lebreton au lendemain du premier tour.

David Lorion, candidat à sa réélection dans la 4ème circonscription, est en ballotage défavorable face à son opposante Emeline K'Bidi, de l'union des gauches. Cette dernière a récolté 36,11% des voix, contre 32,48% pour David Lorion.

