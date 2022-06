Environ 650.000 Réunionnaises et Réunionnais sont de nouveaux appelés aux urnes ce dimanche 19 juin 2022 pour le second tour des élections législatives. Aucun candidat n'ayant été au premier tour dimanche dernier, les sept circonscription de l'île sont concernées par cet ultime round électoral.

Ils avaient été 92 à s'aligner sur la ligne au départ du premier tour. Il ne sont plus que 14, deux par circoncription, à en découdre ce dimanche.

• La Nupes en tête au premier tour

Malgré le vote contestataire du second tour de la présidentielle où Marine le Pen était arrivée largement en tête face à Emmanuel Macron, La Réunion a une nouvelle fois confirmée son ancrage à gauche. Les candidats soutenus par la Nupes sont en ballotage favorable dans cinq circonscriptions sur sept (la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième et la sixième). L'union des gauches est également présente dans la 7ème circonscription où elle est en ballotage défavorable. La Nupes est absente dans un seul duel, celui de la troisième circonscription

• Le parti d'Emmanuel Macron en déroute -

A l’inverse de la dynamique de la Nupes, le parti du Président de la Républiqie, Ensemble, s’était totalement effondrée lors de ce premier tour, ne parvenant à qualifier qu’une seule de ces candidates Audrey Fontaine (aussi soutenue par LR), qui arrive en second position très loin derrière Karine Lebon dans la 2ème circonscription. Tous les autres candidats invesitis ou soutenu par ce parti ont été éliminés dès dimanche dernier.

• Les Républicains sauvent à peine les meubles



Les Républicains parviennent à peine à sauver les meubles avec deux candidats qualifiés pour le second tour, David Lorion et Audrey Fontaine (également soutenue par Ensemble). Un résultat décevant pour le parti de Michel Fontaine qui risque de ne plus avoir de représentant réunionnais à l’Assemblée nationale à l’issue du second tour, David Lorion abordant ce scrutin en ballotage défavorable

• Ds records pour le Rassemblement National...



Comme à chaque élection locale, le Rassemble National n’a pas eu les résultats du même niveau que les élections nationales. Néanmoins, les candidats ont enregistré des scores record, en progression par rapport aux précédents scrutins, permettant au parti d’extrême droite de se créer une véritable base électorale à La Réunion.

• ... et pour l'abstention



Une fois de plus les Réunionnais ont massivement boudé les urnes. Le taux d’abstention a battu un nouveau record en atteingnant 71,51% contre 68,28%u premier tour des législatives il y a 5 ans. Cette tendance lource amorcée il y plusieurs années maintenant traduit indéniablement la fracture entre la population et les politiciens locaux créant de fait ce désenchantement démocratique.

