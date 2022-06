Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La présidente du PLR Huguette Bello rassemble à ses côtés ce lundi 20 juin 2022 les six députés de la Nupes élus au second tour des législatives. Ainsi tous les candidats présents par l'union des gauches ont été élus. Parmi eux, trois députés réélus et trois personnalités qui vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale : Emeline K/Bidi, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard. Tous font le point sur la "vague rouge" qui a déferlé sur La Réunion. Nous suivons leur conférence en direct (Photo rb/www.ipreunion.com)

La présidente du PLR Huguette Bello rassemble à ses côtés ce lundi 20 juin 2022 les six députés de la Nupes élus au second tour des législatives. Ainsi tous les candidats présents par l'union des gauches ont été élus. Parmi eux, trois députés réélus et trois personnalités qui vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale : Emeline K/Bidi, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard. Tous font le point sur la "vague rouge" qui a déferlé sur La Réunion. Nous suivons leur conférence en direct (Photo rb/www.ipreunion.com)