Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Comme lors du premier tour, Imaz Press fait un tour en image des sept députés de La Réunion nouvellement élus lors du second tour qui s'est déroulé ce dimanche 19 juin 2022. Sur sept personnalités, six sont issues de la Nupes, alliance créée au national par les partis de gauche. Sont donc réélus : Philippe Naillet (Nupes) sur la 1ère circonscription, Karine Lebon (Nupes) sur la 2ème, Nathalie Bassire (divers droite) sur la 3ème, Jean-Hugues Ratenon (Nupes) sur la 5ème. Les nouveaux députés qui font leur entrée à l'Assemblée nationale sont Emeline K/Bidi (Nupes) sur la 4ème circonscription, Frédéric Maillot sur la 6ème et Perceval Gaillard sur la 7ème (Infographie vs/www.ipreunion.com)

