L'avocate et conseillère municipale de Saint-Paul Emeline K/Bidi, le vice-président de la Région Frédéric Maillot et le conseiller municipal saint-paulois Perceval Gaillard sont les nouveaux députés élus ce dimanche 19 juin 2022. Si les quatre autres députés terminaient déjà un premier mandat, ces trois personnalités vont faire partie des "petits nouveaux" à l'Assemblée nationale. Rencontres (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Emeline K/Bidi : députée, "un bond fulgurant pour moi"

Qui est Emeline K/Bidi ?

Je suis une fille de Saint-joseph, avocate de profession, avant de m'engager en politique. J'ai des grands-parents qui étaient illettrés, qui venaient de milieux assez défavorisés, un papa instituteur, une maman aide familiale. Je me suis engagée en politique en 2020 avec Patrick Lebreton et suis devenue 6ème adjointe à la délégation au logement et aux ressources humaines notamment.

Quel sentiment après la victoire ?

J'ai accepté la proposition d'être candidate aux élections législatives, un bond fulgurant pour moi mais qui s'inscrit dans une dynamique réunionnaise. C'est dans une certaine continuité et une certaine logique que mon élection s'inscrit.

En toute honnêteté, oui je suis surprise que l'écart soit aussi important puisqu'il y avait derrière David Lorion porté par la machine municipale de Saint-Pierre. Si je n'étais pas surprise du score à Saint-Joseph, à Petite Ile et Saint-Pierre le score est presque inattendu. Nous sommes très contents que les électeurs nous aient accordé leur confiance.

Votre priorité à l'Assemblée nationale ?

A l'Assemblée nationale, la priorité ça va être de faire entendre la voix de La Réunion, avec nos besoins et nos difficultés particulières. On a une Assemblée qui a un visage aujourd'hui inattendu, historiquement jamais vu. On va devoir être soudés, l'union de la gauche ne peut pas s'arrêter à la campagne. Il faut faire barrage à la politique voulue par Emmanuel Macron.

• Frédéric Maillot : "une nouvelle mission qui s'ajoute à mon engagement militant"

Qui est Frédéric Maillot ?

Je suis travailleur social dans une fondation qui se bat contre le mal logement et pour les plus démunis, dans une structure d'accueil de jour pour les sans-abris. La problématique de la précarité et du logement, éminemment réunionnaise, c'est quelque chose que je connais. Et j'ai un pied bien ancré dans le paysage culturel et artistique réunionnais.

Je vis au Chaudron, ma mère est au RSA. Mon pedigree veut que je sois conscient de beaucoup de problématiques. Je suis vice-président à la Région de l'économie sociale et solidaire. Tout ça fait que je suis bien conscient de tous ces enjeux.

Quel sentiment après la victoire ?

Mon profil, comme celui de Jean-Hugues Ratenon, est plus atypique, on force un peu la main du destin. Porter la voix des Réunionnais ce n'est pas quelque chose que je découvre. Mais le porter au niveau national, c'est une nouvelle mission qui s'ajoute à mon engagement militant : parler fort et parler juste pour défendre l'intérêt de La Réunion.

Votre priorité à l'Assemblée nationale ?

Je suis conscient du travail à accomplir. Il faudra vraiment faire un travail d'équipe et rester unis pour définir des axes de travail.

Parmi mes priorités, il y aura le logement et les violences intrafamiliales. Bien entendu, il ne faudra pas faire l'économie du sujet de l'écologie. On sait que sous Macron, la loi devait faire baisser de 7% notre consommation en énergies et elle a baissé de seulement 0,2%. Ce n'est pas suffisant, il faudra mettre du cœur à l'ouvrage pour parler d'écologie et défendre notre planète Terre.

• Perceval Gaillard : "j'ai un profil de militant de terrain"

Qui est Perceval Gaillard ?

Je suis adjoint au maire à Saint-Paul depuis 2020 et conseiller communautaire au TCO. Je suis éducateur spécialisé de profession et éducateur de rue dans les hauts. Je suis aussi militant politique actif aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis une dizaine d'années : j'ai un profil de militant de terrain. J'intégrerai à coup sûr le groupe de La France insoumise à l'Assemblée nationale.

Quel sentiment après la victoire ?

Après une nuit très courte, c'est la saveur du travail accompli. On a travaillé pour ce résultat depuis des années. Dès aujourd'hui on est dans le travail à Paris pour défendre La Réunion et les Réunionnais. Emmanuel Macron aura des difficultés pour gouverner, on est dans une situation inédite sur le plan national. Le Président va devoir négocier chacun de ses projets.

Votre priorité à l'Assemblée nationale ?

La lutte contre la pauvreté et la justice sociale et écologique. C'est clairement le message envoyé par les électeurs.

