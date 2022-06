Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Le ministère des Outre-mer publie le bilan des résultats du second tour des élections législatives dans les territoires ultramarins. Côté participation, La Réunion fait partie des "mauvais élèves" avec seulement 34% des électeurs ayant voté. Wallis-et-Futuna donne une leçon avec plus de 78% de participation. C'est à Saint-Martin et Saint-Barthélémy que l'abstention est la plus forte : seuls 24,56% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote. Dans les Antilles, même constat : on note 25% de participation en Martinique et 28% en Guadeloupe. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère des Outre-mer (Photo rb/www.ipreunion.com)

