Brigitte Bourguignon, a été battue par sa rivale RN Christine Engrand dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Devancée de 56 voix dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, a annoncé quitter le gouvernement.

Les ministres candidats aux législatives qui ne sont pas élus doivent en effet démissionner, en vertu d'une règle non écrite voulue par Emmanuel Macron. "J'y ai mis toutes mes forces face à l'extrême droite. Compte tenu de ce résultat, je quitterai le gouvernement et mes fonctions de ministre de la Santé et de la Prévention. Je veux remercier le président de la République et la première ministre pour leur confiance", a-t-elle écrit sur Twitter.