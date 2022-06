L'union nationale écartée des possibilités

"J'ai échangé hier et aujourd'hui avec l'ensemble des partis politiques qui sont en capacité de créé des groupes à l'Assemblée nationale. La plupart des dirigeants ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, beaucoup ont fait part de leur disponibilité pour discuter des sujets urgents aujourd'hui. Je crois qu'il est donc possible de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Je suis convaincue par la nécessité de bouger les lignes des partis politiques. Je souhaite donc que le déplacement politique se poursuive avec clareté et responsabilité" déclare-t-il