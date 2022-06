Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

En Guadeloupe, les députés Olivier Serva et Max Mathiasin proposent la création d'un groupe ultramarin et des territoires à l'Assemblée nationale. Le groupe, nommé "UTIiles" (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) présentera d'ici la fin de la semaine la liste des députés membres. Nous publions ci-dessous le communiqué du député Olivier Serva (Photo d'illustration AFP)

En Guadeloupe, les députés Olivier Serva et Max Mathiasin proposent la création d'un groupe ultramarin et des territoires à l'Assemblée nationale. Le groupe, nommé "UTIiles" (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) présentera d'ici la fin de la semaine la liste des députés membres. Nous publions ci-dessous le communiqué du député Olivier Serva (Photo d'illustration AFP)