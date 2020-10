Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Une quinzaine de membres de l'association Miaro et Zangoun, à l'origine de l'événement, sont présents depuis 9h ce vendredi 30 octobre, devant la stèle des premières Malgaches au Front de Mer de Saint-Paul. Objectif : informer et sensibiliser au drame de la sécheresse et de la famine qui se joue dans le sud de Madagascar - le phénomène "kere" - et récolter assez de dons pour y envoyer des colis alimentaires. (Photo Zangoun Servis)

