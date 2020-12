Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le site Moov dévoile que la star internationale Tom Cruise est actuellement en vacances à Madagascar. L'acteur américain a atterri le dimanche 20 décembre sur l'île en compagnie d'une dizaine d'autres personnes. Ils auraient par la suite rejoint en hélicoptères l'archipel d'Ankao, situé entre Antsiranana et Vohémar. Ce lieu est l'un des plus prisés sur la Grande Île et les hôtels présents n'hésitent pas à facturer des nuitées à près de 2.500 dollars. (Photo d'illustration : site web Moov)

