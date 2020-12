Le 5 avril 2015, notre amie Brigitte Croisier décidait de rendre hommage à sa fleur préférée, le frangipanier. Elle avait publié se photos et son texte dans nos colonnes, elle collaborait souvent avec Imaz Press. Au lendemain de son décès survenu ce samedi 12 décembre 2020, nous republions ce reportage tout en poésie (Photo Brigitte C=roisier)

C'est la fleur de frangipane ou franzipane. Elle orne nos jardins, elle est présente dans nos espaces publics, elle veille dans les cimetières, en particulier dans les cimetières musulmans, mais pas seulement.Un botaniste du XVIIème siècle, Charles Plumier, en balade dans les Caraïbes, découvre cet arbre et s'émerveille. D'où son nom savant de Plumeria, donné au siècle suivant. Ce nom générique se décline en plusieurs espèces : en particulier Rubra (rouge), Alba (blanche), ou encore Pudica (ou Bouquet de la mariée), de plus en plus répandue ici.

Emblème du Laos et symbole national du Nicaragua, cet arbre tropical est présent des Amériques à l'Asie.

Qu'elle soit rosée, blanche, jaune, la fleur de cinq pétales est artistiquement colorée, délicatement ourlée, suavement parfumée. Ce pourquoi, peut-être, elle est offrande sacrée. Sous le nom de "flèr prinsipal" , elle forme des "marlé" (colliers) que la déesse Mariamem aime.

A la saison sèche, l'arbre perd fleurs et feuilles. A l'approche de l'été, chaque extrémité de rameaux s'embellit d'une couronne de feuilles et d'un bouquet de fleurs en son cœur, pour nous ravir!

Brigitte Croisier