Le Port annonce le lancement d'ici la fin de l'année de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. "Alon rant' dan' ron", précise un communiqué de presse à propos de cette initiative. L'Objectif de celle-ci : favoriser la participation des habitants et des acteurs locaux (associations, commerçants, artisans, médecins, etc) dans le cadre des projets les concernant directement. (Photo d'illustration)

Cinq structures verront leur création dans les secteurs ZUP-Say-Piscine, ZAC, Ariste-Bolon/SIDR Haute, Oasis-Sainte-Ange Doxile-SIDR Basse-Titan et Rivière des Galets. La commune invite les portois le désirant à s’impliquer. Des candidats seront tirés au sort parmi les volontaires.

Chaque conseil définira son fonctionnement (fréquence et lieux de réunion, sujets de travail…) et sera renouvelé tous les deux ans. Si vous avez des questions, prenez attache avec le service en charge du contrat de ville ou contactez la direction de la cohésion économique et sociale au 02 62 42 86 62.

