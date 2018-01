Ce lundi matin 29 janvier 2018, le maire du Port Olivier Hoarau a présenté ses voeux à la presse à l'Hôtel de ville. Le moment pour lui de détailler les projets et les grands chantiers menés dans sa commune cette année. Baisse de la délinquance, travaux, aménagements... Il balaye tous les sujets. La sécurité constitue à ses yeux le principal dossier.

Le premier magistrat insiste sur la question de la sécurité au Port. Selon lui, les derniers chiffres de la délinquance ont diminué de 23 % dans la ville. Il considère ce dossier comme prioritaire pour 2018.

Dans les deux vidéos suivantes, l’élu évoque les chantiers et les priorités. "2017 a été une année avec de profonds bouleversements. Des élections présidentielles et législatives qui ont donné un nouveau visage à la politique de la France et à la politique locale. La plateforme solide de la droite s’est effondrée comme un château de cartes à l’occasion des élections au Conseil départemental", indique-t-il à cette occasion.

L’élu détaille les projets d'aménagements dans sa commune pour l'année à venir. Notamment avec la réhabilitation des voiries à venir. D’autres travaux interviendront dès cette année.

Regrette-t-il des retards pris dans des projets d’investissements non-arrivés à leur terme avant la fin 2017 ? L’élu n'élude pas la question. Il précise vouloir étudier avec les services du Territoire de la Côte Ouest (TCO) la construction de la piscine intercommunale à la Rivière des Galets. Le foncier reste disponible.

L’élu évoque aussi les relations au sein du TCO entres les communes (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu) et sur la nécessité de ne pas favoriser une commune membre par rapport à une autre. Selon lui, l'intérêt communautaire doit primer. Écoutez ses explications.

Olivier Hoarau aborde aussi les prochaines échéances électorales. Regardez le moment de l'interview consacré à ce sujet.





