Après la place des Cheminots tous les mercredis et l'Oasis tous les vendredis, le Port lance son troisième marché forain. Situé à La Rivière des Galets à côté du stade Nelson Mandela, il a été inauguré aujourd'hui, dimanche 2 septembre en présence du maire du Port, Olivier Hoarau. Une fois par mois, 75 forains proposeront divers produits de saison aux visiteurs : du terroir, du frais, du raisonné.

"Ce rendez-vous à La Rivière des Galets c’est aussi le rendez-vous de la cuisine, le rendez-vous du bien manger," explique Olivier Hoarau sous les chapiteaux colorés, à côté des légumes, des fruits, des fleurs… Pour le Maire du Port il faut dire à la population "qu’il est important de manger des produits du terroir."

Cette installation à La Rivière des Galets répond à une forte demande, venant autant de la population que des forains : les deux autres marchés du Port tenus les mercredis et les vendredis n’étaient plus suffisants. D’après une "petite étude" réalisée par la mairie de Saint-Paul auprès des bazardiers de l’île, 95 % d’entre eux souhaitaient pouvoir installer leurs stands le dimanche. "Il y a une vraie fréquentation, beaucoup d’activités", confirme Olivier Hoarau.

A la Rivière des Galets 140 emplacements sont disponibles pour 75 forains. Parmi eux, Valérie, qui fait entre cinq et six marchés dans la semaine tout autour de l’île. Elle vend toutes sortes de légumes, des carottes aux radis en passant par les salades… "Nous les producteurs, on essaye de faire de l’agriculture raisonnée." Une agriculture qui prend en compte la protection de l’environnement et la santé des consommateurs.

Pour le moment, le marché aura lieu une fois par mois. Mais la demande est déjà très forte pour qu’il devienne hebdomadaire.

