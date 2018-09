Le Village Sportif et Associatif Portois prévu les 22 et 23 septembre 2018 au Complexe Sportif Municipal du Port est annulé. Nous diffusons ici le communiqué du maire de la Ville, Olivier Hoarau. (Photo illustration: terrain de Basket-ball au Port - Céline Tabou)

"Les communes contribuent à 65% au développement du sport contre seulement 20% pour l’Etat. La menace d’une diminution de ses dotation et d’une suppression massive de postes, tout particulièrement ceux des conseillers techniques sportifs par le Gouvernement est inacceptable, d’autant que la France organisera les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Au plan local, les Jeux des Îles de l’Océan Indien subissent d’ores et déjà une coupe budgétaire de la part de l’Etat. Plus globalement nos investissements subiront également les effets de cette casse financière.

Je suis persuadé que le sport porte des enjeux de société. Il contribue à construire les individus, il est facteur de cohésion sociale, et à l’instar de notre victoire à la coupe du monde de football, il participe au développement économique et il est source de fierté nationale.

C’est pourquoi j’ai décidé de marquer la solidarité des Portois au Week-end " no sport " en annulant notre village sportif et associatif et en fermant tous les équipement de la ville le samedi 22 et le dimanche 23 septembre prochains.

Il est urgent de se rassembler afin de défendre le sport et les valeurs qu’il véhicule !"

Le Maire du Port,

Olivier Hoarau