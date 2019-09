Ce dimanche 29 septembre 2019, devant plus de 100 Tamponnais, Yannis Lebon a déclaré sa candidature aux élections municipales 2020 au Tampon. Voici le communiqué de sa candidature.

Yannis LEBON est originaire du Tampon centre-ville où il a grandi avec sa famille entourée de ses 4 frères 4 sœurs. Marié à Virginie, ils habitent à Bérive où ils élèvent leurs 2 enfants. Associé dans une entreprise agricole – horticulture et maraichage -dans les années 90, il devient par la suite enseignant. Il s’engage dans la défense des salariés de la Fonction Publique et prend la tête de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Education Nationale qu’il dirige jusqu’en 2013.

Engagé dans l’interpro, il devient administrateur de la CGSS et de différents OPCA - organisme paritaire collecteur agréé. Passionné par son territoire, il s’engage sur le plan politique, en créant le Cercle Démocratique du Tampon qu’il mène depuis 2014. Il est conseiller municipal du Tampon depuis 2016. Yannis LEBON est Directeur d’école à Bras Pontho.

3 valeurs principales sont chères à Yannis LEBON :

1. La famille et la dimension humaine. Issu d’une famille nombreuse, La Famille est au centre des préoccupations de Yannis LEBON ; Socle essentiel de la société : transmission des valeurs, de respect, de dépassement de soi, d’engagement. L’humanisme est au centre de son action politique.

2. Le développement économique. Avec environ 18 000 chômeurs, 41% des familles qui vivent au-dessous de seuil de pauvreté (source INSE 2016), le développement économique du Tampon doit être la priorité. Le Tampon, la communauté d’agglomération doivent être des moteurs de développement économique. Notre commune doit devenir une ville attractive et moderne. Avec 40% de son territoire réservé à l’agriculture Le Tampon doit mener une politique de développement durable et raisonné. notamment sur la problématique de l’eau agricole.

3. La culture. La culture sera un défi que nous relèverons. 41 écoles avec 11 000 élèves, 3 lycées 4 500 élèves, 7 collèges + 5000 collégiens, une université avec 4 000 étudiants. Les fêtes foraines ne peuvent résumer à elles seules la culture ! La fête c’est très bien, c’est important. Notre liste défendra les fêtes qui ont du sens et qui permet de développer l’économie : fête de la pomme de terre, fête de l’ananas...

... Et aussi la consultation de la population. D’autre part, je souhaite proposer une vraie consultation de la population, des habitants/commerçants, des acteurs du territoire sur les grandes manifestations. Quelles sont les retombées économiques pour le territoire. Quelles perspectives, quelles évolutions sont à envisager ?

Yannis LEBON est entouré d’hommes et de femmes engagés, représentatifs du territoire Tamponnais, qui partagent ses valeurs et apportent des compétences professionnelles et une expérience complémentaire pour le Tampon.

Aujourd’hui : 8 colistiers seront présentés : 4 hommes et 4 femmes

- Jean Paul BAUER spécialiste de l’eau (secteur La Pointe)

- Ketty KIBIDI monde social, secteur 17ème km

- ARY NAMLACAMOURI agriculteur Bérive Tampon

- Juliette SAUTRON associatif handicap – Centre-ville

- Christine FONTAINE enseignant 2nd degré – 12ème km

- Rahman PATEL centre-ville Tampon

- BEGUE Amandine – Mère au Foyer Petite Ferme-Plaine des Cafres

- Philippe NASSIBOU – employé des transports CHAMPCOURT

Une exemplarité de l’équipe municipale et du Maire. Je souhaite mener une campagne respectueuse avec une équipe exemplaire en matière étique, exemplarité ; transparence et moralisation seront les maitres mots de la campagne. En ce titre, une charte sera co-signée par l’ensemble des colistiers.

Des défis à relever, un renouveau voire une révolution. Dupuis plusieurs années Le Tampon vit au rythme de projets pharaoniques qui ne se

concrétisent jamais. L’équipe que je vais mener à la mairie en 2020 devra apporter des réponses aux préoccupations premières de chaque Tamponnais dans le quotidien de leur vie.

Yannis Lebon