Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La sénatrice Nassimah Dindar (UDI) conduira une liste pour les prochaines municipales à Saint-Denis. Elle aura à ses côtés Ibrahim Dindar (Droite sociale). Si les noms de ses colistières et colistiers ne sont pas encore connu(e)s, l'ancienne présidente du Conseil départemental voudrait constituer une liste de personnes compétentes et ayant la volonté de travailler à Saint-Denis. Sa liste pourrait être composée de candidats républicains, de La République en marche, de l'UDI-Droite sociale, ainsi que d'Objectif Réunion, à l'exception de personnalités qui auraient porté des attaques personnelles contre elle. Cette liste serait également ouverte à des personnalités de gauche et de la société civile. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

