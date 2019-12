Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le maire de Sainte-Marie Richard Nirlo a officiellement lancé sa campagne en vue des Municipales 2020 ce vendredi 13 décembre en fin de journée. Il était entouré de ses soutiens parmi lesquels le président de Région Didier Robert mais également celui du département, Cyrille Melchior. Richard Nirlo fait actuellement l'objet d'une enquête pour des faits suppposés de détournement de fonds publics, corruption, recels, faux et usage de faux, trafic d'influence et favoritisme. Il est notamment mis en cause dans un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) qui pointe du doigt la gestion de la commune de 2011 à 2017. A cette époque, Richard Nirlo était premier adjoint de Jean-Louis Lagourgue. L'ancien maire de Sainte-Marie était d'ailleurs présent ce vendredi soir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

