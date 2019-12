Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Ce dimanche 15 décembre le président de Région organisait un pique-nique au parc de la Trinité à Saint-Denis sous le thème "Paré pour Kozé ?" Toujours pas d'annonce de candidature ou de liste en vue des élections, mais une journée de discussion avec les habitants pour prendre le pouls de la vie citoyenne dionysienne et les revendications de chacun. Des questionnaires ont d'ailleurs circulé parmi les 500 personnes réunies afin de leur demander quelles thématiques elles ou ils souhaitaient améliorer dans leur ville. Peu dé ténors de la droite autour de Didier Robert mais quelques amis ou personnalités politiques à ses côtés malgré tout comme l'élu de Saint-Denis Jacques Morel à l'opposition municipale, le maire de Cilaos Paul Técher ou encore Yves Ferrières. Plusieurs personnalités de la Région aussi comme Yolaine Costes, Dominique Fournel, Faouzia Vitry ou Vincent Payet. Ce dernier affirme que le pique-nique permet d'échanger et écouter les Dionysiens pour construire un projet qui sera annoncé plus tard. Il y aura bien une liste, impossible de savoir pour l'instant si Didier Robert sera tête de liste ou non.

