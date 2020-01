Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Rentrée politique pour le Parti communiste réunionnais. Firose Gador fait le point sur sa candidature au Port. "Le but c'est de tourner la page" a-t-elle déclaré, espérant "redonner du sens et une nouvelle dynamique" à la commune. Parmi les défis à relever selon elle : le logement, la vie associative, l'environnement à protéger, une meilleure prise en charge des seniors et des femmes victimes de violences intrafamiliales. La tête de liste du PCR assume sa candidature et la multiplication des listes de gauche aux municipales et estime "qu'on ne peut pas forcer les gens à s'allier". Elle rappelle par ailleurs qu'aucun arrangement n'existe au Port entre le PCR et le PLR (parti Pour La Réunion, du maire sortant). Firose Gador s'est également plainte d'affichages illégaux d'Olivier Hoarau, sur des panneaux non autorisés. Une plainte a été déposée auprès du procureur de La République. Contacté, le candidat et maire Olivier Hoarau dément, il indique "ne pas avoir pour habitude de poser des affiches là où ce n'est pas autorisé" et garantit respecter la loi.

