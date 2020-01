Annoncée officiellement le 21 janvier dernier, la campagne de Didier Robert pour les municipales à Saint-Denis peine encore à démarrer. Hormis quelques interviews pour la presse et des publications sur les réseaux sociaux, aucune affiche, slogan ou document de campagne n'est encore paru. Selon l'entourage du président de Région, la stratégie devrait se préciser à compter de ce jeudi 30 janvier, à l'issue de la séance plénière du Conseil régional consacrée à l'adoption du budget primitif 2020. Le candidat Didier Robert devrait ensuite pleinement lancer sa campagne.... avec plusieurs semaines de retard sur les autres candidats

Une annonce de candidature discrète

C’était le fait marquant, mais ô combien discret, du mardi 21 janvier dernier. Didier Robert annonçait officiellement sa candidature aux municipales à Saint-Denis. Exit la presse et le format meeting. L’annonce s’est faite devant un parterre de 200 partisans, dans une salle surdimensionnée pour l’occasion (salle Candin) et sans grand vacarme. Un format qui étonne compte tenu de l’importance et de l’envergure de l’annonce. "Je n'ai jamais vu un tel lancement de campagne" notait d’ailleurs un militant présent à la salle Candin.

Lire aussi : Didier Robert est candidat à la mairie de Saint-Denis

Un début de campagne timide

Depuis cette annonce, le candidat ne semble pas encore particulièrement concerné par l’enjeu, hormis quelques interviews et des publications sur les réseaux sociaux. " La campagne n’est pas encore active. Didier Robert commence à peine à être sur le terrain ", souligne une source proche des équipes qui ajoute que " tout se décantera après la séance plénière " de ce jeudi 30 octobre. " La campagne démarrera alors réellement ", précise-t-elle.

Avec le soutien des Républicains de Saint-Denis

Si Didier Robert a sollicité le soutien des Républicains, les membres dionysiens du parti ont d’ores et déjà fait part de leur préférence pour le candidat Didier Robert. A commencer par René-Paul Victoria, l’ancien maire de Saint-Denis, qui était présent au pique-nique organisé à la Trinité en décembre 2019 et qui avait ouvertement affiché son soutien à une candidature du président de Région. Sera-t-il présent sur la liste du patron d’Objectif Réunion ? " Cette question n’a pas encore été évoquée ", semble savoir un membre du staff de campagne.

Quant à Michel Fontaine, il est très peu probable qu’il veuille trancher entre un soutien à Didier Robert, ou à Nassimah Dindar. La commission nationale d’investiture devrait certainement adopter la même position de neutralité, n’ayant pas oublié que le président de Région a claqué la porte du parti avec fracas début 2018, après avoir échoué à faire élire Jean-Claude Lacouture à la présidence du Conseil départemental.

Alain Armand poursuit son cavalier seul

Dans les coulisses de la campagne, beaucoup semblaient sous entendre un possible rapprochement entre Didier Robert et Alain Armand dans cette bataille des municipales. Il n’en sera rien. Du moins au premier tour. " Des retours que j’ai sur le terrain, je suis optimiste ", lance Alain Armand. " Une alliance au premier tour avec Nassimah Dindar et Didier Robert ne semble pas pertinente. Un premier tour chacun de son côté permettra à chacun d'entre nous de ratisser le plus largement possible au sein de son propre électorat pour donner tout son sens à une configuration tous contre Annette – Bareigts au second tour ", détaille-t-il.

Dans le camp du candidat, on se prête même à espérer un duel Armand – Bareigts au second tour. " D’une part, Nassimah Dindar est estampillée LREM, et donc Macron, comme Gilbert Annette et Ericka Bareigts. Ceux qui ne veulent pas d’eux ne voteront donc pas pour Nassimah Dindar. D’autre part, Didier Robert se lance trop tardivement dans la campagne alors que cela fait 9 mois que nous sommes sur le terrain ", lâche un militant d’Alain Armand. Il balaye lui aussi toute éventualité de fusion de liste entre ce dernier et le président de Région. Lequel sembloe faire figure de repoussoir...

www.ipreunion.com