Lorsque Didier Robert s'est déclaré candidat à la mairie de Saint-Denis le mardi soir 21 janvier 2020, cela faisait à peine quelques heures qu'il était inscrit sur les listes électorales dionysiennes. Sa déclaration de candidature - annoncée en toute discrétion devant 200 militants -, a été faite vers 20 heures. Son inscription en tant qu'électeur à Saint-Denis a été enregistrée à 15 heures 30... Lors de son rapide pique-nique le dimanche 15 décembre 2019 à la Trinité devant quelques centaines de personnes (3000 invités étaient attendus) Didier Robert avait dit avoir "un rêve pour Saint-Denis". Il a attendu plus d'un mois pour tenter de concrétiser son rêve. Mieux vaut tard que jamais (Photo rb/www.ipreunion.com)

Avant cette inscription dionysienne, Didier Robert était inscrit sur les listes électorales du Tampon. Une commune dont il a été le maire entre 2006 et 2010. Et jusqu'au 21 janvier 15 heures 29, il votait dans le 35ème du bureau tamponnais situé à l'école du 12ème km au 65 rue de Saint-Paul.

Corine Robert, épouse de Didier Robert et directrice de la communication au conseil régional, a mis encore plus de temps à se décider son inscription sur les listes électorales dionysiennes date du mardi 28 janvier 2020… Là également mieux vaut tard que jamais…

L'inscription de Didier Robert à Saint-Denis était un préalable légal à sa déclaration de candidature. Les municipales étant une élection locale par excellence, le législateur fait obligation aux candidat(e)s de résider dans la commune où ils sont se présentent.?

Didier Robert s'est donc exécuté. Mais, détail intéressant, sa résidence principale reste au Tampon. C'est son logement de fonction à Saint-Denis payé grâce aux indemnités versées par la Région, qui leur permet de déclarer, en toute légalité, qu'il réside à Saint-Denis

CQFD

www.ipreunion.com