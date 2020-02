Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Afin de pouvoir accomplir son devoir civique, il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune. La population est informée qu'il est encore possible de s'inscrire sur la liste électorale, et ce jusqu'au vendredi 7 février 2020, pour pouvoir voter aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

