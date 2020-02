Ce mardi 5 février 2020, Nalini Véloupoulé, adjointe déléguée à la sécurité de la ville de Saint-Denis, a annoncé rejoindre la liste d'Alain Armand "Nou lé avek" pour les municipales de 2020. Un revirement, alors qu'elle était depuis presque douze ans élue aux côtés de Gilbert Annette, maire sortant du chef-lieu. (Photo rb / www.ipreunion.com)

La campagne d'Alain Armand se met petit à petit en place : si les noms exacts de ses colistiers restent pour la plupart inconnus, il annonce d'ores et déjà que 54 personnes seront à ses côtés lors de cette élection. Nalini Véloupoulé a rejoint la liste, afin d'épauler le candidat dans un des axes principaux de sa campagne : l'insécurité à Saint-Denis. Cette dernière explique pourquoi son choix s'est porté "naturellement" vers Alain Armand, regardez :





"Nous pensons qu'il y a, à Saint-Denis, un problème de sécurité qui est réel" explique Alain Armand. "La délinquance est en baisse, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'une ville qui mise totalement là-dessus" souligne-t-il. Regardez :

Alain Armand fustige par ailleurs le bilan du maire sortant, qu'il estime "mauvaise". "Les habitants sont déçus, et je voudrais donc avec mon équipe apporter un vrai changement, je ne veux pas critiquer inutilement, mais apporter une solution" continue-t-il.

Un bon bilan sécuritaire, mais des affaires judiciaires



Si Nalini Véloupoulé tempère sur le bilan de Gilbert Annette, elle fustige cependant les affaires auxquelles le maire dionysien serait lié. En ligne de mire : les accusations portant sur des suspicions de favoritisme, népotisme, et non-respect des règles en termes de marchés publics.

Interrogée sur la condamnation en appel d'Alain Armand en novembre dernier pour prise illégale d'intérêt, elle répond cependant que cette affaire "est de l'ordre privée, et ne concerne pas les affaires de la municipalité". Le candidat à la mairie, qui s'est tout de suite pourvu en cassation à l'annonce de sa condamnation, dénonce, lui un "procès politique". Regardez :

Le programme complet d'Alain Armand, ainsi que ses colistiers, seront présentés prochainement. Le candidat semble en tout cas confiant en ses chances, et n'exclue pas certaines alliances s'il devait atteindre le second tour. Mais une chose est sûre, si alliance il doit y avoir, elle ne sera pas avec son opposante Ericka Bareigts. "Ericka Bareigts, c'est la même chose que Gilbert Annette, auquel je suis opposé depuis plusieurs années maintenant" dit-il. "Je ne me suis pas éloignée de la majorité pour la rejoindre une nouvelle fois" indique Nalini Véloupoulé de son côté.



