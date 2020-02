Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Jean-Christophe Lagarde, député et président de l'UDI, est à La Réunion pour soutenir les candidats investis à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Ce jeudi 6 février il apparaît aux côtés de Nassimah Dindar, présidente de la fédération UDI de La Réunion et en lice pour la mairie de Saint-Denis. Jean-Christophe Lagarde a aussi affiché son soutien au candidat UDI de Saint-Louis, Cyrille Hamilcaro. L'ancien maire déchu de Saint-Louis a été entendu par les gendarmes mardi 5 février dans le cadre d'une enquête portant sur le détournement d'un fichier du personnel de la mairie. Inéligible pendant 5 ans, il se présente à nouveau en mars 2020.

