Michel Fontaine a annoncé ce dimanche 16 février 2020 qu'il était candidat à sa succession à la tête de la mairie de Saint-Pierre. L'annonce a été faite au domaine de Mont-Caprice devant plus de 5000 personnes parmi lesquelles se trouvait notamment Cyrille Melchior, président du conseil départemental. Le maire sortant veut "garder le cap" "pour continuer à bâtir Saint-Pierre", "pour achever l'oeuvre engagée" "dans l'honneur et le respect, en écartant les alliances inacceptables et en cultivant l'unité là où d'autres tentent de semer la division". Chef de file de la droite locale et dirigeant de la fédération de La Réunion des LR (Les Républicains), Michel Fontaine est élu maire de Saint-Pierre sans discontinuer depuis 2001 (Photo DR)

