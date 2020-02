Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

La campagne électorale pour les municipales des 15 mars et 22 mars 2020 met en émoi le monde politique (et parfois au-delà). Les candidat(e)s sont au taquet. Les promesses et les déclarations d'intention s'enchaînent. Les portes à portes et les meetings se succèdent. Dans les médias les débats s'entrechoquent. Les voitures sonos et les affichages polluent tout sur leur passages. Bref les électrices et les électeurs potentiel(le)s sont sollicités en permanence par des centaines de candidat(e)s. Mais au fait, pourquoi toutes ces personnes veulent être maires, conseillères municipales, conseillères communautaires ? Pour mettre en place des politiques en faveur du mieux être de la population ou pour satisfaire des intérêts personnels, bien éloignés de l'intérêt commun ? C'est à ces questions que notre sondage Koz azot vous propose de répondre aujourd'hui (Photo rb/www.ipreunion.com)

