Sans surprise, le patron des Républicains 974, maire de Saint-Pierre, candidat à sa propre réélection, a obtenu l'investiture de Paris dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Le président de Région, Didier Robert, candidat à Saint-Denis, n'aura finalement pas obtenu l'investiture qu'il avait lui-même demandée depuis plusieurs semaines (Photo rb/www.ipreunion.com)

Officiellement candidat depuis ce dimanche 16 février, Michel Fontaine a en réalité obtenu son investiture quelques jours auparavant, le 12 février, suite à une réunion de la commission nationale du parti les Républicains. Il s’agit ainsi du 6ème candidat soutenu au niveau local, après Joseph Sinimalé à Saint-Paul, Jean-Marie Virapoullé à Saint-André, Cyrille Hamilcaro à Saint-Louis, Patrick Dalleau à Saint-Benoît et Richard Nirlo à Sainte-Marie.

Grand absent de cette fameuse liste des investis, Didier Robert qui, pourtant, a demandé officiellement le soutien des Républicains dans sa course à la mairie de Saint-Denis depuis plusieurs semaines. Parti qu’il avait quitté avec fracas en 2018, suite à l’élection de Cyrille Melchior à la présidence du Département.

A moins d’un mois du premier tour, et ce, alors que la commission nationale d’investiture vient de rendre ses derniers arbitrages pour le 1er tour, ce silence assourdissant démontre que Paris a préféré ignorer la demande du président de Région. Comme évoqué par Imaz Press Réunion précédemment, le national ne semblait pas vouloir se résoudre à trancher entre la sénatrice Nassimah Dindar et Didier Robert, un positionnement qui se calquait sur celui de Michel Fontaine qui a toujours bénéficié d’une aura et d’une écoute bienveillante de la part des instances nationales.

Rappelons que la section dionysienne du parti s’est quant à elle positionnée en faveur de la candidature de Didier Robert. Nous devrions d’ailleurs retrouver quelques uns de ces Républicains sur la liste du patron d’Objectif Réunion, tels que Jean-Jacques Morel ou René-Paul Victoria.

