Top départ de la mise sous pli des enveloppes. Les opérations de propagande électorale pour le premier tour des élections municipales 2020 démarrent ce vendredi 6 mars et se terminent le mercredi 11 mars. Le préfet Jacques Billant se rend au gymnase Jules Reydellet à Saint-Denis pour suivre le lancement des opérations. 105 personnes travaillent et seront rémunérées 25 centimes par enveloppe. Comme à chaque élection, des milliers de professions de foi et de bulletins de vote sont envoyées aux Réunionnais pour le premier tour des élections qui se déroule le dimanche 15 mars : 20 millions de documents vont partir dans les boîtes aux lettres des Réunionnaises et des Réunionnais, qui recevront professions de foi et bulletins de vote avant samedi au plus tard. Suivez notre live. (Photos rb/www.ipreunion.com)

