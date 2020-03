Dans une semaine jour pour jour, les électeurs iront voter pour le premier tour des municipales. Une élection qui rassemble 6.734 candidats à La Réunion pour 902 sièges. En tout, 165 listes ont été déposées. Candidats, petites communes et grandes communes, dates-clés... Retrouvez en chiffres les informations-clés de cette élection. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• 165 listes déposées

C'est un record, 165 listes ont été déposées en tout à La Réunion. C'est 32 de plus que lors des élections municipales de 2014.

Le nombre de listes varie fortement de commune en commune, allant de 2 à Petite Île jusqu'à 16 rien que sur la commune de Saint-Paul.

• 6.734 candidats

Au total, 6.734 personnes se sont déclarées candidates pour ce scrutin, pour 902 sièges. Parmi les têtes de listes, 128 hommes et 37 femmes. Soit 22% de femmes têtes de listes et 78% d'hommes têtes de listes. Sur les 24 communes, 8 communes n'ont d'ailleurs aucune femme tête de liste.

Le plus jeune des candidats est Alexandre Lai-Kane-Cheong, 31 ans et le plus âgé est André Thien-Ah-Koon, 79 ans.

Dans 19 communes, les maires sortants se présentent à nouveau en tant que têtes de listes. Dans les 5 autres villes, ils laissent donc leur siège.

• 20 millions de documents

La mise sous pli de la propagande électorale a démarré officiellement ce vendredi 6 mars et se poursuit jusqu'au 11 mars inclus. Les électeurs devraient recevoir leurs enveloppes au plus tard la veille du premier tour, le samedi 14 mars.

20 millions de documents vont être envoyés dans les boîtes aux lettres des Réunionnaises et des Réunionnais pour un total de 650.000 enveloppes.

Infographie Imaz Press Réunion

