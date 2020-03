- 24 communes, 165 listes, 6734 candidats -

Ce sont les chiffres clés de ce premier tour. Les 24 maires de l’île remettent donc leur écharpe en jeu. Certains d’entre eux ont d’ailleurs décidé de ne pas se représenter : Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoît, Jean-Paul Virapoullé à Saint-André, Gilbert Annette à Saint-Denis, René Mondon aux Avirons, Marco Boyer à la Plaine des Palmistes et Patrick Malet à Saint-Louis.

Pour les succéder, les électeurs devront choisir entre 165 listes, ce qui représente 6734 candidats au total, un chiffre record qui démontre très certainement que la crise des gilets jaune a revivifié l’intérêt des citoyens à s’engager dans l’arène politique. Parmi les candidats, on retrouve un peu de tous les profils, des sortants, des habitués aux joutes politiques, des jeunes, des novices.

Lire aussi : Qui veut être maire ? moi, moi, moi !

- Quid de l’abstention ? -

C’est la principale interrogation de ce scrutin. Les Réunionnais ont démontré ces dernières années une réelle désaffection vis-à-vis de la classe politique locale, avec comme point d’orgue la crise des gilets jaunes. A voir désormais si ce ras-le-bol se traduira dans les urnes.

Lire aussi : Fin des dépôts de liste

Les chiffres de l’abstention de ce premier tour devraient donner quelques indications même si l’analyse s’annonce complexe. En effet, outre cette possible défiance vis-à-vis de la politique locale, La Réunion doit composer avec les premiers cas de coronavirus sur le territoire. Des premiers cas dont les effets n’ont pas tardé à se faire sentir puisque les centres commerciaux ont été pris d’assaut. Aussi, dans cette ambiance de quasi-psychose, il est fort probable que bon nombre de Réunionnais ayant initialement prévu d’accomplir leur devoir de citoyen se désistent ce dimanche, par crainte de contamination, et ce, malgré les mesures annoncées par le gouvernement afin d’assurer le bon déroulement des opérations tout en essayant de limiter au maximum la contamination.

Lire aussi : Les élections sous le spectre du coronavirus

- Des enjeux politiques, mais pas que -

Outre l’élection d’une nouvelle équipe municipale pour les 6 prochaines années, ce scrutin est également un tour de chauffe avant les élections départementales et régionales de 2021. En effet, les enseignements des municipales permettront certainement de dessiner les rapports de force en vue des prochains scrutins et de définir quelques stratégies à venir.

Les regards se tournent principalement vers Didier Robert qui remettra son fauteuil de président de Région en jeu d’ici un an. Les résultats des municipales où le patron d’Objectif Réunion est lui-même engagé à Saint-Denis permettront d’évaluer sa force et les ressources dont il dispose en vue des régionales, surtout en cas de victoire d’Ericka Bareigts ou de Nassimah Dindar qui sont de possibles prétendantes au fauteuil de la pyramide inversée.

Le score de la liste de Joseph Sinimalé, où figure Cyrille Melchior, président du Département, sera également scruté à la loupe. En effet, le président du Département remettra lui aussi son fauteuil en jeu dans un peu plus d’un an. En cas de défaite de sa liste, il se retrouvera fragilisé en vue des départementales où, sans aucun doute, il sera candidat sur son canton.

Huguette Bello joue également gros sur ce scrutin. Une victoire lui permettrait de reconquérir la mairie qu’elle a perdue il y a 6 ans tout en étant en position de leader dont la voix devra être écoutée et entendue en vue des régionales. En cas de défaite, la députée pourrait être tentée de se lancer dans la bataille des régionales, mais au risque d’une nouvelle défaite qui risquerait de définitivement l’affaiblir.

D’autres communes seront également à suivre, les batailles de succession à Sainte-Marie, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, Saint-André ou encore Saint-Louis. Michel Fontaine parviendra-t-il à être élu dès le premier tour ou se retrouvera-t-il fragilisé ? Son score et l’ampleur d’une possible victoire seront déterminants pour mesurer sa force en vue des scrutins de 2021.

La République En Marche devra également évaluer sa force lors de ce scrutin même s’il y a peu de doute sur le poids du parti présidentiel à La Réunion, tant il a du mal à trouver une orientation stratégique claire sur le territoire, jouant aux équilibristes et ne trouvant que peu d’échos, même de la part des candidats qu’il soutient. Le PCR quant à lui verra si sa stratégie floue de soutien à la carte fonctionne, ou si les électeurs la sanctionneront. Maurice Gironcel, seul et dernier maire communiste de La Réunion, parviendra-t-il à garder son fauteuil ?

Lire aussi : Municipales : 6.734 candidats pour 902 sièges

Ce scrutin revêt bien sûr d’autres enjeux ayant trait directement à la vie des citoyens puisque communes et intercommunalités auront à relever de nombreux défis relatifs au développement économique et territorial, à l’action sociale, à la sécurité, à l’aménagement, au transport, à la lutte contre le chômage ou encore à la mise en place d’outils de démocratie participative. Le choix des électeurs dictera ainsi les projets qu’ils veulent pour leur commune pour les 6 prochaines années.

Lire aussi : Municipales : des défis qui dépassent l'enjeu politique

Tous les bureaux de l'île ouvriront leurs portes à 9 heures ce dimanche et les fermeront à 18 heures

Bon vote !

www.ipreunion.com