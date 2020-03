60% des Saint-Leusiens ont rejeté la candidature du sortant ! MERCI aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Grâce au soutien de tous ceux qui aiment Saint-Leu, nous sommes présents au 2nd tour des élections municipales. Les Saint-Leusiens ont reconnu nos valeurs de loyauté, d'engagement et notre volonté d'unité pour l'intérêt général.

Je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont déplacés pour aller faire leur devoir citoyen malgré les conditions exceptionnelles que nous vivons aujourd’hui. Je veux les remercier pour le civisme dont ils ont fait preuve.



Je veux également avoir une pensée pour tous les Saint-Leusiens et tous les Réunionnais. Nous devons nous serrer les coudes, être solidaires et respecter les consignes de prévention face à la menace d’une épidémie que nous ne devons pas prendre à la légère.



C’est pourquoi dans le cadre de notre qualification pour le 2nd tour, nous prenons la décision de ne pas organiser de réunions publiques afin de préserver la santé de tous et d’éviter au maximum la propagation de l’épidémie.



Notre qualification pour le 2nd tour signifie que les Saint-Leusiens majoritairement ont rejeté la candidature du sortant. C’est déjà une grande victoire pour nous et un vrai encouragement à continuer à convaincre que nous portons un projet ambitieux pour Saint-Leu. Un projet solidaire. Un projet qui prend en compte les défis de la transition écologique qui sont devant nous et qui doivent être une exigence.



C’est aussi la victoire du NON à la carrière de Bois Blanc. La victoire de ceux qui rejettent les reniements et les arrangements contre-nature.



Nous avons constitué une équipe Loyale, une équipe engagée et une équipe Unie. J’appelle tous ceux qui aiment Saint-Leu, qui aiment cette ville à nous rejoindre pour que dimanche prochain cela soit une grande victoire.



Sylvie Comorassamy