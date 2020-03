Merci à vous les agents pour votre implication dans vos missions de service public. Nous souhaitons vous rappeler notre volonté de moderniser le service public de notre ville, tout en vous mettant dans les meilleures conditions possibles et en vous valorisant pour votre engagement professionnel (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

plan de titularisation de 15 agents minimum chaque année

plan de revalorisation salariale au mérite

dégel de la prime de majoration

1h offerte de bien-être au travail

avantages (cart’atout, abonnement Ekwalys, vacances marmailles….)

mise en place du télétravail pour concilier vie familiale et vie pro

prêts sociaux pour les agents et assistante sociale

chèques déjeuner élargis à l’ensemble du personnel de plus d’1an d’ancienneté

mobilier ergonomique pour ceux qui ont besoin

mise en place d’un service prévention/ Qualité de vie au travail à votre écoute

création d’un lieu de restauration et de détente à l’arrière de la mairie centrale

pérennisation des emplois (passage de certains PEC méritants en CDD puis CDI)

événements festifs pour les agents : après midi récréative de fin d’année pour les agents et leurs enfants, Olympiades ...

Nous voulons poursuivre et maintenir toutes ces mesures déjà actives, et aller encore plus loin avec :

la mise en place de la partie individuelle du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP au mérite (basée sur l’évaluation annuelle)

accompagnement individualisé pour une meilleure évolution de carrière : formation, validation des acquis de l’expérience...

la construction d’une nouvelle mairie centralisée pour le confort de travail, avec un réfectoire et une salle de détente

Toutes ces avancées sociales acquises et à venir n’ont qu’un seul but : votre bien-être pour une meilleure efficacité à rendre service aux citoyens, et une progression constante et sécurisée dans votre carrière en fonction de votre engagement professionnel".

Vanessa Miranville et Gilles Hubert, têtes de liste "La Possession en action"