Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Didier Robert est un professionnel de la politique. Un grand professionnel. Et pour cause, il a réussi à faire croire aux Réunionnais qu'on pourrait ajouter 2000 bus sur les routes réunionnaises, ou que le tram train était une fausse bonne idée, ou qu'on pourrait construire sans encombre une route du littoral sur la mer pour la modique somme de 1,6 milliard d'euros, jurant la main sur le coeur qu'il n'y aurait aucun dépassement budgétaire. Et bien ce professionnel de la politique fait parler de lui ce lundi après-midi. Profitant du coronavirus il annonce....la suspension de sa campagne et en menaçant de retirer sa candidature si le second tour était maintenu. Qui pourrait douter de sa sincérité

Didier Robert est un professionnel de la politique. Un grand professionnel. Et pour cause, il a réussi à faire croire aux Réunionnais qu'on pourrait ajouter 2000 bus sur les routes réunionnaises, ou que le tram train était une fausse bonne idée, ou qu'on pourrait construire sans encombre une route du littoral sur la mer pour la modique somme de 1,6 milliard d'euros, jurant la main sur le coeur qu'il n'y aurait aucun dépassement budgétaire. Et bien ce professionnel de la politique fait parler de lui ce lundi après-midi. Profitant du coronavirus il annonce....la suspension de sa campagne et en menaçant de retirer sa candidature si le second tour était maintenu. Qui pourrait douter de sa sincérité