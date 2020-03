Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

En vue du second tour des élections municipales et communautaires du 22 mars 2020, nous avons déposé ce jour, le 16 mars, notre liste en préfecture. Elle reste inchangée. Vous avez choisi de porter largement en tête notre liste de rassemblement. Je tiens sincèrement et chaleureusement à vous remercier de votre confiance. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

