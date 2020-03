Ce jeudi 19 mars 2020, les deux candidats à la mairie de Saint-Louis Cyrille Hamilcaro et Serge Arnaud Rangama indiquent dans un communiqué commun s'allier pour le second tour.

"Nous nous sommes rencontrés et après discussion autour de nos projets respectifs et de nos convergences tant programmatiques que politiques, nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour ces prochaines élections municipales et au-delà" écrivent les deux candidats.

Au premier tour des élections, Cyrille Hamilcaro (UDI) a récolté 25,35% des voix. Serge Arnaud Rangama (divers gauche) pour sa part n'a récolté que 1,61% des suffrages exprimés, ce qui ne lui permet pas de se maintenir au second tour, ni de fusionner sa liste avec une autre.

Il exprime cependant ici sa volonté de travailler aux côtés du candidat soutenu par l'UDI pour le second tour, qui n'aura pas lieu ce dimanche 22 mars comme prévu. L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement mises en place sur toute la France entraîne un report du second tour au moins de juin, si la situation sanitaire le permet.

