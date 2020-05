Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Le Premier ministre Édouard Philippe, qui assume la tenue du premier tour le 15 mars, valide officiellement le second tour le 28 juin, "après avoir pesé le pour et le contre". Bien que ce scrutin soit évidemment particulier en raison des conditions sanitaires, une clause de revoyure est possible. Un projet de loi va être présenté pour un éventuel nouveau report, si les conditions sanitaires ne sont plus réunies pour le 28 juin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

