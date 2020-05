Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les élus du Village de l'Entre-Deux briguent une mandature durant six ans. Le Conseil municipal a été installé ce samedi 23 mai. "Une belle découverte pour certains, une continuité pour d'autres, et l'envie commune de servir les administrés" indique la commune. Bachil Valy repart donc pour un nouveau mandat en tant que maire de l'Entre-Deux, avec à ses côtés, huit adjoints et huit délégués.

