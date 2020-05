Saint-Andréennes, Saint-Andréens, Le gouvernement vous rend la parole le 28 juin après une période de crise sanitaire qui a interrompu les élections municipales au lendemain du premier tour. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le confinement dont on sort était nécessaire et je voudrais d’abord avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert de la crise sur les plans sanitaire, social et économique. J’ai fait des propositions pour des aides financières exceptionnelles aux familles, entreprises, étudiants et demandé à cet effet une réunion d’urgence – et adaptée aux circonstances - du conseil municipal, demande à laquelle le maire a cru bon, malheureusement, de ne pas donner suite.

" Après le déconfinement sanitaire, le déconfinement démocratique ", a dit le Premier Ministre. Nous avons à Saint-André, plus qu’ailleurs, ce devoir citoyen que je mesure personnellement en ma qualité de candidat que vous avez désigné pour représenter le changement. 70 % de ceux qui ont voté au premier tour demandent ce changement et nous avons tous l’obligation historique de concrétiser un espoir sans précédent.

Je suis plus que jamais prêt et j’ai un programme pour notre ville que vous connaissez. Il vous propose une mandature nouvelle, dont la priorité sera la satisfaction de vos besoins les plus immédiats, tout en préparant l’avenir par une politique de développement économique, social, éducatif, culturel et environnemental. Il prendra en compte les nécessités de relance de l’économie à la suite de la crise sanitaire, en accélérant notamment les investissements, et les besoins qu’a fait apparaître et qu’a engendré cette crise sur les plan social et éducatif.

Saint-Andréennes, Saint-Andréens, le moment est venu de nous rassembler et je veux porter cette démarche dans l’esprit d’ouverture et le dépassement des vieux clivages que vous appelez de vos vœux. Ensemble nous réussirons !

Joé Bédier