Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Respectivement arrivés 2ème, 3ème et 5ème lors du 1er tour des élections municipales, Roseline Lucas (33,02%), Paul Fort (13,1%) et James Fontaine (3,9%) ont décidé de réunir leurs forces et convenu d'établir un pacte de gestion communale pour une gouvernance partagée. Ils invitent les membres de la liste "Citoyens, c'est maintenant !" à les rejoindre autour de cette charte d'engagement citoyen. Nous publions la charte ci-dessous.

