Candidat aux élections municipales et communautaires aux Avirons ayant obtenu 4,19 % des suffrages, Dominique Vendôme apporte son soutien à la liste conduite par Éric Ferrere. Ce ralliement vient renforcer la dynamique et la forte adhésion déjà installées lors du premier tour. Rappelons qu'Éric Ferrere a obtenu 45,79 % des voix.

" J’apporte mon soutien au candidat Éric Ferrere, dont le projet correspond le mieux à ma vision politique. Notamment sur deux points essentiels :

Le développement économique, plus que nécessaire à l’attractivité de notre territoire, et l’accent qui sera mis sur le volet social (politique de proximité dans l’action sociale, favoriser l’implantation de maisons de quartiers, aide à domicile, livraison de repas…)

Au terme d’un accord, nous avons décidé que soient intégrées dans le programme porté par Eric Ferrere certaines de mes propositions en faveur des plus démunis qui ont été défendues lors de la campagne. Cette crise sanitaire a accentué aux Avirons comme dans d’autres communes, la nécessité d’un service public plus proche et d’avantage à l’écoute de nos concitoyens. "

Dominique Vendôme