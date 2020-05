Les listes d'Ericka Bareigts et de Nassimah Dindar seraient sur le point de fusionner pour le second tour des municipales à Saint-Denis. Pour le moment, aucun des deux camps n'a donné de précisions sur un possible accord, pourtant jugé "loin d'être farfelu". Selon nos informations, pour ce scrutin qui aura lieu le 28 juin prochain, c'est la députée dionysienne qui conserverait la tête de liste. Une demi-douzaine de membres de la liste Nassimah Dindar seraient placées en positions éligibles. Des postes à responsabilité leur seraient proposés, tant au conseil municipal de Saint-Denis qu'à la CINOR. Sans surprise, les tractations engagées par Didier Robert en direction de la sénatrice n'auraient donc pas abouti. On devrait en savoir plus sur le contenu de cet accord au cours d'une conférence de presse qui aura lieu ce lundi matin. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce serait donc une liste composée de représentants du PS, de l'UDI et de personnalités de la société civile qui serait en lice face à Didier Robert. Evidemment, si ce dernier décide de se maintenir pour le second tour des élections municipales. Rien n'est moins sûr. Confirmant une rumeur qui courait ces derniers jours, le président de Région a finalement choisi de miser sur les Régionales de 2021 et abandonner toute velléité municipale sur Saint-Denis.

Il l'a lui-même confirmé de fait ce samedi 30 mai 2020, tard dans la soirée. Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, le président de Région, 2ème du premier tour avec 24,88% des voix, appelle à l'union avec la sénatrice, arrivée en 3ème position avec un score de 13,00%.

"J’invite Nassimah Dindar et son équipe à l’union sur la base de valeurs et d’un projet mobilisateur et ambitieux pour le développement de Saint-Denis", peut-on y lire. "La droite et le centre à Saint-Denis doivent savoir s’unir. (...) Il s’agit aujourd’hui de faire face à ceux qui pendant 12 ans, à gauche, auront manqué à leur devoir et responsabilité."

Venant après une rencontre qui a eu lieu en milieu de semaine, cet appel n’a pas trouvé d’écho du côté de Nassimah Dindar. Sans surprise. Depuis près de deux ans le président de Région multiplie les attaques à l’encontre de la sénatrice dionysienne. Le pic des tensions a été atteint en décembre 2017. Frappée par la loi sur le cumul des mandats à la suite de son élections au sénat, Nassimah Dindar avait démissionné de son poste de présidente du conseil régional.

Elle avait apporté son soutien à Cyrille Melchior, candidat à sa succession contre Jean-Claude Lacouture, conseiller départementale et maire de L’Etang-Salé, soutenu par Didier Robert. Quelques jours plus tard, Didier Robert retirer ses délégations à la sénatrice dionysienne. Il finissait par lui retirer la troisième vice-présidence de la région qu’elle occupait depuis 2015.

Lire aussi : Conseil départemental : le patron c'est Cyrille Melchior

Depuis le président de la pyramide inversée n’a jamais cessé les attaques, parfois frontales, à l’encontre de son ancienne alliée. À un point tel que la sénatrice avait déclaré publiquement qu’elle ne serait plus jamais dans une alliance ou sur une liste où se trouverait Didier Robert. Dès lors il devenait compliqué de trouver une union pour ce second tour des municipales à Saint-Denis.

Et la volonté, que certains qualifieront de pathétique, du président de Région de vouloir faire table rase du passé n’aura pas suffi à cicatriser des blessures sans doute trop profondes.

Dans son communiqué publié sur compte Facebook, outre les déclarations de bonnes intentions, Didier Robert ne donne pas les raisons profondes pour lesquelles il décide de passer la main. Sa décision a probablement été prise parce que son score, au final peu reluisant (24,88%), lui a donné à réfléchir. Encaisser une cinglante défaite électorale à quelques mois des Régionales aurait été du plus mauvais effet. Exit donc les grandes déclarations d'amour faites aux Dionysiens : "Saint-Denis me tient à cœur".

Le président de Région s'est senti ragaillardi au cours de la crise sanitaire. Enchainant gesticulations, déclarations à l'emporte-pièce, empiètement sur des compétences, le social en l'occurrence, qui ne sont pas celles de sa collectivité mais du conseil départemental, il a tenté de redorer un blason fortement écorné. Le tout en vue des Régionales de 2021.

Selon nos informations, la tentative de séduction de Didier Robert ne s'est pas limité à la liste Dindar. Il a aussi tenté de courtiser Vanessa Payet, dont la liste "Croire et oser" avait recueilli 7,47% des suffrages. Le mouvement progressiste n'aurait pas encore donné de réponse au président de Région. Et pour cause, les idées et le programme défendus par "Croire et oser" pendant la campagne du premier tour sont relativement éloignés des thèses défendues par le président de la pyramide inversée. Il n'est pas d'ailleurs pas exclu que ce mouvement n'appelle à voter ni pour l'un pour l'autre des candidats encore en lice.

Reste à savoir, comment l'électorat dionysien accueillerait une fusion entre les listes Bareigts et Dindar. Mathématiquement parlant, cette nouvelle mouture de la liste conduite par la députée dionysienne est gagnante sur le papier. Au premier tour la députée était arrivée en tête avec 42,69% des voix, et la sénatrice 3ème avec 13,00%. Mais, les mathématiques ne font pas toujours bon ménage avec la politique, même si dans le cas présent, les pronostics paraissent favorables à l'alliance menée par la socialiste.

Reste également à connaître l'effet sur les électeurs des trois mois et demi d'écart entre le premier et le second tour, sachant que l'abstention s'élevait à 59,46% le 15 mars dernier.

Lire aussi : Sept maires réélus et beaucoup de suspense pour le second tour

mb / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com